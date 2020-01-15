Скандальный бизнесмен Амирханян опять ворвался в одесскую Службу автодорог – вместе с охраной он сломал шлагбаум

Араик Амирханян В Одессе бизнесмен Араик Амирханян 15 января вместе с охраной ворвался в здание Службы автомобильных дорог в Одесской области.

Об этом сообщили в «Укравтодоре».

Амирханян возглавляет несколько подрядных компаний, выполняющих дорожные работы в области. Охранники во главе с Амирханяном сломали шлагбаум и ворвались в помещение Службы автомобильных дорог.

Бизнесмен ранее уже устраивал подобные инциденты. Весной прошлого года Амирханян с неизвестными лицами совершил нападение на Службу автомобильных дорог в Одесской области и был арестован. Но вскоре был освобожден под залог в 20 миллионов гривен. Также в прошлом году Араик Амирханян незаконно ворвался в Службу автомобильных дорог в Николаевской области, нецензурно ругался и угрожал сотрудникам службы. На Араика Амирханяна завели ряд уголовных производств, которые находятся на стадии расследования.

«Неэтичное поведение, блокирование работы государственных учреждений, нецензурная брань и давление на работников – не тот язык, которым нужно говорить в современной Украине. «Укравтодор» решительно осуждает любые действия, которые мешают эффективной работе дорожных служб и развитию страны в целом!» - говорится в сообщении.

Напомним, что следствие считает, что организатором поджога белорусского асфальтного завода на Николаевщине является руководитель фирмы «Дорлидер» Араик Амирханян. Белорусская компания является его конкурентом.