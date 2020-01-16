Суд изменил меру пресечения участнику смертельного ДТП с участием «Lexus» и такси

Валерий Лобанов Центральный районный суд Николаева в четверг, 16 января, …. ходатайство стороны защиты об изменении меры пресечения для водителя «Lexus» Виктора Лобанова, подозреваемого в совершении смертельного столкновения с такси.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 7 декабря 2019 года на проспекте Богоявленском водитель «Lexus» выехал на встречную полосу, где врезался в такси «Daewoo». Водитель такси и его пассажир погибли. Двое пассажиров «Lexus» – владелец авто и девушка получили травмы и после оказания медицинской помощи их отпустили. Водителем авто был друг владельца «Lexus» 21-летний Виктор Лобанов. Хозяин машины попросил парня сесть за руль, потому что сам выпил алкоголь и не хотел нетрезвым вести машину. 9 декабря Центральный райсуд Николаева арестовал водителя «Lexus» Виктора Лобанова на два месяца без права на внесение залога.

На заседании 16 января адвокаты Лобанова в своем ходатайстве акцентировали внимание на состоянии здоровья их клиента, что подтверждается заключениями медиков. В случае, если Лобанову не смогут предоставить надлежащую медпомощь, ему грозит смертельная опасность.

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Отметим, что Лобанова из-за состояния здоровья изначально не поместили в следственный изолятор, а когда его состояние улучшилось, то в СИЗО все же отказывались его принимать, поскольку не могут предоставить необходимую медицинскую помощь при его диагнозе.

Напомним, что 20 декабря 2019 года Николаевский апелляционный суд также оставил под арестом Виктора Лобанова. Тогда адвокат АО «Аргумент» Ирина Вдовиченко отметила, что риски, на которых настаивала сторона обвинения, не обоснованы, и их можно избежать в случае применения к Лобанову более мягкой меры пресечения. По словам защитников, это подтверждается и тем, что Лобанов не пытался скрыться с места инцидента, свидетели уже на тот момент были допрошены, все указания следователя и прокурора выполнял. Кроме того, адвокаты акцентировали на том, что Лобанову необходимо постоянное наблюдение медиков.