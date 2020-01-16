Руководство николаевского таможенного поста будут судить за вымогательство взятки за беспрепятственный экспорт живых овец

В суд направлен обвинительный акт в отношении начальника таможенного поста Государственной фискальной службы Украины в Николаевской области и его заместителя, которые подозреваются в получении взятки.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Как известно, в пригороде Николаева 22 июля задержали начальника таможенного поста «Константиновка» и его заместителя за вымогательство взятки в размере 400 долларов. Задержание назвали продолжением процесса очистки Николаевской таможни от коррупционеров. Разбирательство инициировало руководство таможни с целью преодоления контрабанды.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований.

Установлено, что начальник таможенного поста совместно с заместителем при помощи посредника требовали и получили от предпринимателя взятку в сумме 5 тысяч 400 долларов США. За «вознаграждение» чиновники обещали беспрепятственное таможенное оформление в режиме «экспорт» живых овец.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, как в феврале 2019 года водители машин на еврономерах, которые хотели растаможить автомобили на посту «Константиновка», заявляли, что у них вымогали взятки.

Напомним, что ранее в Днепре на взятке задержали экс-начальника Укртрансбезопасности в Николаевской области.