Патрульные в Николаеве остановили пьяного водителя без удостоверения – выяснилось, что мужчина находится в розыске

В ночь со среды на четверг, 16 января, в Николаеве патрульные задержали пьяного водителя, который находился в розыске.

Об этом сообщает пресс-служба управления патрульной полиции в Николаевской области.

На Херсонском шоссе патрульные заметили автомобиль, который двигался с нарушением правил дорожного движения, а именно у автомобиля отсутствовало левое зеркало заднего вида.

Остановив транспортное средство, полицейские почувствовали характерный запах алкоголя, исходивший из автомобиля, а водитель имел явные признаки опьянения. К тому же у мужчины не было при себе никаких документов на автомобиль и водительское удостоверение. Во время проверки личности по имеющимся базам данных стало известно, что водительское удостоверение мужчина не получал вообще, а также находится в розыске, как лицо, избегает наказания за совершение имущественных преступлений.

После составления соответствующих административных материалов мужчина был доставлен в Ингульский отдел полиции и оповещены инициатора розыска, а транспортное средство эвакуировано на арестплощадку.

Напомним, как в Николаеве водитель пытался откупиться от патрульных – предлагал им 200 гривен взятки.