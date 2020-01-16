Начальницу налоговой Одесчины, которая предлагала прокурору взятку, арестовали с залогом ₴904 тысячи

Суд избрал и.о. начальника ГУ ГНС в Одесской области меру пресечения в виде содеражния под стражей с возможностью выйти из СИЗО после внесения 904 тысяч гривен залога.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Как известно, 13 января НАБУ задержало и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области Наталью Чеботареву и её заместителя Владимира Мосийчука во время передачи 25 тысяч долларов взятки прокурору. За эти деньги они хотели купить лояльность прокурора и избежать проверок своих сотрудников. При этом в беседах налоговики говорили прокурору, что платят около 50% от собранной дани в Киев.

«Суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров САП и детективов НАБУ и применил к подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 2 марта 2020 года с альтернативой внесения 904 тыс. гривен залога. Кроме того, на подозреваемую возложен ряд процессуальных обязанностей», – говорится в сообщении.

Напомним, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что все руководители областных управлений Государственной налоговой службы пройдут проверку. Глава Государственной налоговой службы Украины Сергей Верланов заявил, что до 1 июля проведут переаттестацию всех налоговиков.