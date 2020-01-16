На Николаевщине задержали подозреваемого в торговле наркотиками – у него изъяли два килограмма каннабиса

В Арбузинском районе Николаевской области 15 января полиция изъяла у 44-летнего жителя одного из сел около 2 килограммов расфасованной и готовой к употреблению марихуаны.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Марихуану изъяли в ходе санкционированного обыска в его доме, наркотики мужчина расфасовал в бумажные свертки и пакеты. Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Также в ходе обыска изъяли семена конопли. Сейчас мужчина задержан, ему объявили о подозрении в незаконном хранении и сбыте наркотиков.

В пресс-службе прокуратуры Николаевской области уточнили, что подозреваемый является жителем села Кавуны.

Напомним, что ранее полиция во время обыска нашла у николаевца почти 2,5 килограмма каннабиса.