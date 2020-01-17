В Черкассах задержали торговцев амфетамином – в группировку входили экс-милиционер и кинолог Нацгвардии

В Черкасской области сотрудники внутренней безопасности Нацполиции пресекли деятельность торговцев амфетамином.

Об этом сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции.

Преступный бизнес организовал 41-летний житель Черкасс. Его доверенное лицо – 39-летняя женщина – обеспечивала поставки наркотиков в Черкассы и город Тальное. Среди клиентов злоумышленницы, которые продолжали цепь сбыта, было четверо гражданских и двое экс-правоохранителей. Бывший сотрудник милиции наладил в Черкассах сбыт амфетамина. Одним из покупателей оказался бывший кинолог воинской части Национальной гвардии, который сам употреблял наркотики и продавал их другим. В Тальном сообщниками наркоторговцев оказались 5 местных жителей, среди которых 3 женщины.

Полиция при поддержке бойцов отдела быстрого реагирования Департамента внутренней безопасности, КОРДа и полиции особого назначения ГУНП в Черкасской области задержали во время сбыта наркотиков двух активных фигурантов группы. Совместными действиями с СБУ провели 15 санкционированных обысков по месту жительства дилеров, в их автомобилях, в складских и гаражных помещениях. Обнаружили и изъяли амфетамин, марихуану, гашиш, деньги, мобильные телефоны, автомобиль.

На данный момент задержаны организаторы торговли наркотиками. Готовятся объявления о подозрении 5 их сообщникам. За распространение наркотиков подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что ранее на Николаевщине задержали подозреваемого в торговле наркотиками.