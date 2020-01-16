В Киеве задержали мужчину с контрабандными лекарствами для онкобольных на 300 тысяч гривен

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Правоохранители пресекли деятельность контрабандного канала доставки в Украину вероятно фальсифицированных лекарств от онкозаболеваний из Турции.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора. 

«По данным следствия, гражданин Украины - пассажир авиарейса сообщением «Анкара-Киев» пытался ввезти на таможенную территорию Украины лекарственные средства с признаками фальсификата на сумму более 300 тыс. грн», - отметили в Офисе генпрокурора.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее на границе с Польшей задержали мужчину, перевозившего сильнодействующие лекарства, спрятанные в коробках конфет.

Роман Свиридов

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