В Киеве задержали мужчину с контрабандными лекарствами для онкобольных на 300 тысяч гривен

Правоохранители пресекли деятельность контрабандного канала доставки в Украину вероятно фальсифицированных лекарств от онкозаболеваний из Турции.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

«По данным следствия, гражданин Украины - пассажир авиарейса сообщением «Анкара-Киев» пытался ввезти на таможенную территорию Украины лекарственные средства с признаками фальсификата на сумму более 300 тыс. грн», - отметили в Офисе генпрокурора.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее на границе с Польшей задержали мужчину, перевозившего сильнодействующие лекарства, спрятанные в коробках конфет.