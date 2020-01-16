В Харькове застрелили директора одного из городских кладбищ – полиция ищет киллера

В Харькове 16 января неизвестный застрелил мужчину у подъезда жилого дома на улице Танкопия.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Информация о происшествии поступила в полицию в 17:35. По предварительным данным, неизвестный выстрелил несколько раз в мужчину и скрылся.

Приметы злоумышленника: на вид около 30 лет, рост 175-177 см, спортивного телосложения. Был одет в темную короткую куртку с высоким воротником до глаз, черную шапку, возможно, с рисунками белого цвета.

Сейчас на месте происшествия работают руководство областного управления полиции, следственно-оперативная группа, эксперты и кинологи. Для задержания убийцы введена в действие специальная полицейская операция «Сирена».

Сайт «Цензор.НЕТ» сообщает, что убитым был директор харьковского городского кладбища №3 Виталий Шульга.

Напомним, что ранее полиция задержала организатора убийства Амины Окуевой.