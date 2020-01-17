В Николаеве завершили расследование дела о четырех мошенницах, которые устраивали махинации с продажей автомобилей и техники

Николаевские следователи завершили расследование в уголовном производстве в отношении четырех женщин, которые в составе организованной преступной группы обманули почти 20 граждан.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Как известно, в сентябре 2019 года Следственное управление ГУНП в области и прокуратура объявили о подозрении четырем членам преступной группы, которые причастны к 19 фактам мошенничества.

В ходе досудебного расследования установлено, что в период с сентября 2018 года по февраль 2019 года злоумышленницы, в возрасте от 20 до 32 лет, путем обмана завладели денежными средствами 19 потерпевших на общую сумму 573 тысячи гривен, которые должны были приобрести транспортные средства и сельскохозяйственную технику.

С целью реализации преступной схемы, указанные лица арендовали в городе Николаеве офисные помещения и публиковали на интернет-сайте «OLX» и в местных печатных изданиях объявления о продаже транспортных средств и сельскохозяйственной техники по ценам ниже среднерыночных.

В дальнейшем, лиц, которые приходили в офисы, склоняли к заключению договоров финансового лизинга, предметом которых были транспортные средства, с обязательным предоплатой в размере 25% от их стоимости. Однако, после уплаты авансовых взносов на счета фиктивных предприятий за несуществующие транспортные средства, «офис-менеджеры» сообщали потерпевшим, что существуют проблемы с доставкой этих транспортных средств и в дальнейшем вообще игнорировали звонки пострадавших.

Обвинительный акт по части 4 статьи 190 Уголовного Кодекса Украины («Мошенничество») направлено в Заводский районный суд Николаева для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что в октябре 2018 года николаевская полиция задержала преступную группу, которая создала масштабную аферу по продаже автомобилей.