Прокуратура заподозрила подрядчика в присвоении ₴5,5 миллионов на строительстве трех казарм в Николаеве

Военная прокуратура Южного региона Украины заподозрила подрядчика, который занимается работами по строительству казарм в Николаеве, в присвоении бюджетных средств.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Южного региона.

Досудебным расследованием установлено, что Южное территориальное квартирно-эксплуатационное управление с ООО «УКРПРОМСТРОЙ» заключило договоры генерального подряда на строительство трех казарм улучшенной планировки в военном городках № 72 на проспекте Героев Украины (две казармы) и № 100 (одна казарма), расположенные в Николаеве, на общую сумму более 53 миллионов гривен.

В течение 2018 года, на основании актов выполненных работ, Южное ТерКЭУ приняло и оплатило подрядчику работы на сумму более 17 миллионов ​​гривен.

Однако, после проведения судебных строительно-технических экспертиз установлено, что объемы и стоимость фактически выполненных работ не соответствуют данным, указанным в актах приемки выполненных работ, и имеют разницу на сумму почти 5,5 миллионов гривен.

Сейчас Военная прокуратура Южного региона Украины назначила в уголовном производстве судебную экономическую экспертизу, после завершения которой будет решен вопрос о сообщении виновным лицам о подозрении в совершении уголовного преступления.

Как известно, ГБР в Николаеве открыло уголовное производство по факту нанесения ущерба Украине на сумму примерно 37 миллионов гривен в результате выполнения строительных работ на территории полигона «Широкий лан», что в Николаевской области.

Установлено, что в 2016 году Минобороны заключило с генподрядчиком договор на строительство лагерного городка на территории полигона «Широкий лан». В соответствии с документом, он должен был быть полностью готов и сдан в эксплуатацию в прошлом году, однако некоторые работы так и не были выполнены.

Тогда сообщалось, что технический надзор за осуществлением работ должен был осуществлять военнослужащий Главного квартирно-эксплуатационного управления (КЭУ) ВСУ. Между тем он свои обязанности выполнил ненадлежащим образом: не убедился в соответствии объема сделанного с условиями договора и не обеспечил целевое и эффективное использование государственных денег.

В результате военное ведомство заплатило компании-строителю 135 миллионов гривен. Согласно подсчетам следователей, 37 миллионов гривен из них ушло на оплату работ, которые не выполнены.

Напомним, что в марте 2018 года журналисты телепрограммы «Гроші» заявили, что на полигоне «Широкий лан» воруют деньги, предназначенные для строительства военного городка. В ответ на это Минобороны обвинило журналистов в заангажированности. А советник президента Юрий Бирюков позднее написал на своей странице в Facebook, что строительство на «Широком лане» реализовывается на разных этапах и «это то, что останется после нашей работы в МО».

Отметим, что компания «РОСТ» должна была получить за работы на полигоне 232 миллиона гривен.

Президент Украины Петр Порошенко в мае 2018 года приезжал на «Широкий Лан» и заявил, что строительство военного городка на полигоне будет завершено к 2019 году.

Также сообщалось о том, что в Минобороны заявили, что подрядчик не может достроить часть военного городка на этом полигоне и компанию обвинили в диверсии.

Отметим, что военная прокуратура в рамках уголовного производства осмотрит объекты строительства объектов в лагерном городке на полигоне «Широкий лан» на Николаевщине.