В Днепре компания ограбила прохожих – один из нападавших при этом зарезал мужчину, а видео выложил в Сети

В Днепре прокуратура объявила о подозрении молодому человеку, который снял на видео убийство мужчины и опубликовал его в сети.

Об этом пишет Информатор.

В декабре 2019 года ради легкой наживы группа молодых людей напала на двух прохожих возле одного из местных ресторанов. Распылив газ пострадавшим в глаза, они избили их, после чего отобрали деньги, мобильные телефоны, устройства для курения, фитнес-трекеры и другие вещи.

Один из нападавших после этого нанес мужчине не менее пяти ударов ножом в грудную клетку спереди и сзади. Свои действия злоумышленник снимал на мобильный телефон, после чего выложил ролик в сеть.

Правоохранители задержали 19-летнего парня подозреваемого в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 15 параграфа 7, частью 2 статьи 115 и частью 2 статьи 187 Уголовного кодекса Украины («Покушение на умышленное убийство из хулиганских побуждений, разбой»).

Сейчас ему сообщили о подозрении в совершении оконченного покушения на умышленное убийство из хулиганских побуждений и разбоя, а также избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранители решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по факту создания и распространения видеоролика, что пропагандирует культ насилия и жестокости (статья 300 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование продолжается. Принимаются все необходимые следственные и розыскные мероприятия направленные на установление других лиц, причастных к совершению указанного преступления.

Ранее сообщалось, что в Днепре мужчина облил бомжа недопитой настойкой боярышника и сжег – очевидцы снимали это на видео.