В Николаеве суд сделал перерыв, чтобы последний подозреваемый из «банды Осетра» мог ознакомиться с переводом документов

В Николаеве в пятницу, 17 января, суд избирает меру пресечения последнему подозреваемому в производстве о вымогательстве денег с предпринимателя – пока в суде огласили перерыв, чтобы он мог ознакомиться с переведенным текстом ходатайства об избрании меры пресечения.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 11 января года полиция задержала пятеро николаевцев во главе с криминальным авторитетом по прозвищу «Осетр» за вымогательство у предпринимателя 660 тысяч гривен несуществующего долга. Задержание произошло после передачи первой части денег в размере 250 тысяч гривен. Его также связывали с хищением топлива с поездов. 13 января суда арестовал Вячеслава Остерова, а на следующий день других подозреваемых в этом производстве.

14 января суд не смог избрать меру пресечения только одному из подозреваемых в этом производстве – Мамеду Рзаеву. Подозреваемый сообщил, что он плохо понимает украинский язык. Из-за этого судья Сергей Медюк огласил перерыв до 17 января, чтобы Рзаева обеспечили переводчиком на азербайджанский язык.

На заседании 17 января выяснилось, что Рзаеву только вручили текст ходатайства об избрании меры пресечения. Переводчик также подтвердил сложность текста этого документа, над которым он работал последние дни.

По просьбе Рзаева, суд огласил перерыв на 30 минут, чтобы подозреваемый мог с ним ознакомиться. При этом из-за занятости судьи в других производствах это заседание позже отложили еще на несколько часов.