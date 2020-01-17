Суд приговорил к тюрьме троих николаевцев, которые в 2015 году готовили провокации и «народную республику» накануне Дня Независимости

Херсонский апелляционный суд приговорил к заключению трех жителей Николаева за призывы к совершению действий с целью изменения границ территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

В кассационном и апелляционном порядке пересмотрен приговор Ленинского районного суда Николаева в отношении группы лиц, совершивших уголовное преступление по части 2 статьи 110 и части 1 статьи 263 Уголовного Кодекса Украины («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, незаконное обращение с оружием»).

Прокурором доказано, что в августе 2015 года, накануне государственного праздника Дня независимости Украины, пятеро жителей Николаева изготовили и распространили на территории города и области листовки «Николаевская народная республика» и картой территории Николаевской области с буквами «ННР», в которых содержались публичные призывы начинать активные действия за независимость Николаева в составе «Новороссии» по примеру жителей Крыма в марта 2014 выйти из состава Украины, освободить Николаев от «влияния украинской власти и вернуть его в состав России», становиться участниками нелегальных организаций, тем самым помогать боевикам самопровозглашенных «Донецкой и Луганской народных республик».

Приговором суда первой инстанции все фигуранты признаны виновными и одному из фигурантов назначено наказание виде лишения свободы сроком на 5 лет, трем - назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года, еще одному человеку - в виде 3 годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год.

Не соглашаясь с решением суда, прокурор подал апелляционную жалобу об отмене указанного приговора, в том числе по основаниям неправильного применения закона Украины «Об уголовной ответственности», в удовлетворении которой отказано.

Прокуратура области подала кассационную жалобу, по результатам рассмотрения которой отменено решение Николаевского апелляционного суда в отношении трех лиц в части назначения наказания с назначением нового рассмотрения в суде апелляционной инстанции.

16 января приговором коллегии судей Херсонского апелляционного суда трем жителям Николаева назначена реальная мера наказания, в частности, одному из фигурантов назначено наказание виде лишения свободы сроком на 6 лет, двум - в виде 5 лет лишения свободы.

Отметим, что речь идет о группе людей, в состав которой входили: Александр Балдук, Виталий Негров, Алексей Кузнецов, Иван Степанюк и Людмила Лазарева.

Александр Балдук Виталий Негров Алексей Кузнецов и Иван Степанюк

Как известно, Служба безопасности Украины сообщила о задержании 20 августа 2015 года группы злоумышленников, которые по заданию спецслужб Российской Федерации готовили в регионе ряд пропагандистских акций накануне и во время празднования Дня Независимости. В СБУ отмечали, что на Николаевщине заблокировали создание очередной фейковой «народной республики». Во время задержания и обысков у террористов изъяли пистолет-пулемет МР-40, два взрывных устройства, большое около 500 патронов, антигосударственные листовки и список местных проукраинских активистов.

В отношении задержанных террористов было открыто уголовное производство по статье 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины») Уголовного кодекса Украины. Центральный районный суд 21 августа постановил арестовать на два месяца всех семерых террористов.

Тогда говорилось, что двое из семерых задержанных террористов являются экс-сотрудниками николаевской милиции. Причем руководил группой диверсантов бывший подполковник Николаевского УВД. В пресс-службе прокуратуры Николаевской области уточнили, что задержанным от 19 до 41 года и задержали их непосредственно во время расклеивания листовок антигосударственного характера.