В Харькове прокурора задержали на взятке в 3,5 тысячи долларов – обещал подсудимому облегчить наказание

В Харькове следователи центрального аппарата ГБР задержали прокурора одного из местных прокуратур во время получения им неправомерной выгоды в сумме 3,5 тысячи долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

По предварительной информации, прокурор требовал и получил от гражданина взятку в сумме 3,5 тысячи долларов США за свою позицию в судебных прениях относительно назначении ему наказания, не связанного с лишением свободы за нанесение тяжких телесных повреждений.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Генеральная инспекция Офиса Генерального прокурора. Оперативное сопровождение - Главное управление по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Службы безопасности Украины.

Продолжаются первоочередные следственные действия. В случае доказательства вины, прокурору грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, как СБУ и ГБР задержали в Бердянске прокурора за взятку в 10 тысяч долларов. Посредником прокурора был его тесть.