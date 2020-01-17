«Собирал информацию об инфраструктуре Харькова»: СБУ задержала «командира взвода разведки» террористической «ЛНР»

Служба безопасности Украины задержала так называемого командира взвода разведки «ЛНР». Он собирал информацию про транспортные артерии Харькова.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

К боевикам мужчина присоединился еще в 2014 году. Он «выслужился» до «командира разведки» так называемой 10-й артиллерийской бригады 2-го армейского корпуса «ЛНР».

«Недавно СБУ стало известно, что он вернулся в Харьковскую область. Оперативники установили, что злоумышленник начал сбор информации о стратегических объектах города – железной дороге и станциях, метрополитене, автовокзалах», – уточнили в Службе безопасности.

Эти данные он планировал передавать террористам «ЛНР». Боевика задержали, во время обысков у него дома нашли средства поражения.

Злоумышленнику объявили подозрение в участии в террористической организации. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Мариуполе СБУ задержала экс-военнослужащую Нацгвардии, которая собирала данные для террористов «ДНР».