В киевском метро пьяный мужчина напал на полицейского, который сделал ему замечание

В Киеве пьяный пассажир метро напал на полицейского, который сделал ему замечание.

Об этом сообщают в отделе коммуникации Киева.

По словам начальника управления полиции в метрополитене Михаила Никонова, это произошло около 23:00 на станции киевского метро «Контрактовая площадь».

«Старший сержант полиции, который нес службу по обеспечению общественной безопасности и порядка, в вестибюле станции метро обнаружил двух граждан с явными признаками опьянения. Полицейский объяснил мужчинам, что пользоваться услугами метрополитена в таком состоянии запрещено и предложил воспользоваться другим видом транспорта. На замечание полицейского мужчины начали агрессивно вести себя, высказываться нецензурной бранью, угрожать, а затем один из них ударил милиционера в лицо. Полицейский, применив меры физического воздействия и специальные средства, задержал злоумышленника на месте и вызвал следственно-оперативную группу для документирования события», - рассказал Никонов.

44-летнего правонарушителя задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи управления полиции в метрополитене ГУНП в Киеве уже сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 345 («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа») Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге мужчина избил двух полицейских в здании суда.