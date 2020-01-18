В Николаеве суд арестовал трех парней без залога, которые возле спорткомплекса устроили стрельбу из-за девушки

Трех молодых людей, которые подозреваются в совершении хулиганских действий с применением огнестрельного оружия в Ингульскому районе, суд арестовал без возможности внесения залога.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Как известно, вечером 15 января, в Николаеве две компании устроили «разборки» из-за девушки – в ход пошло травматическое оружие. По предварительным данным, в потасовке принимало участие семь человек. Группа мужчин приехала на автомобиле «Mercedes Benz A 160» в город из одного из населенных пунктов области из-за бывшей девушки одного из них. Их оппонентами выступил ее нынешний молодой человек и его друзья. В результате потасовки один мужчина получил повреждения на лице и удары по голове, второй - повреждение ноги от выстрела травматического пистолета. С места происшествия злоумышленники скрылись на автомобиль, который вскоре нашли полицейские на одной из улиц Ингульского района.

Впоследствии полицейские установили местонахождение еще дох парней. Все трое злоумышленников, жителей Николаева 23-х, 24-х и 26-ти лет, в тот же день полицейские задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Правоохранители продолжают разыскивать четвертого участника события.

С места происшествия полицейские изъяли гильзы и пистолет с мусорника.

Злоумышленникам следователи сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины «Хулиганство». По решению суда они два месяца будут находиться под стражей без права внесения залога. За содеянное молодым грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве пьяная работница МВД вместе с мужем пыталась выбить дверь в квартиру женщины и напала на патрульных.