Экс-начальника ГАИ Украины задержали за вождение в нетрезвом виде

В Киеве 19 января патрульная полиция задержала за пьяное вождение полковника, экс-начальника ГАИ Украины Александра Ершова.

Об этом сообщается на Facebook-странице «Pitbull Kiev».

Активисты заявили, что заметили нетрезвого водителя «Range Rover Evoque» возле одного из ночных заведений. Они сообщили о водителе в полицию и стали преследовать его. Впоследствии выяснилось, что водителем был Александр Ершов.

В сообщении говорится, что Ершов двигался на большой скорости, но остановился возле въезда в закрытый коттеджный городок, когда заметил, что за ним едут. Вскоре на место прибыла и патрульная полиция. Активисты утверждают, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

«Водитель «Range Rover» явно начал нервничать, когда сотрудники полиции к нему подошли. На требование предоставить документы водитель отказал и пытался всеми способами уйти с места событий, выкрикивая, «что он за рулем не ехал, ехала жена», и закрыл машину. Через 5 минут подбегает женщина к автомобилю, открывает его и садится на место водителя», - указано в сообщении.

Ершов пытался уйти с места происшествия домой, но его задержали патрульные и повалили на землю. От прохождения теста на алкоголь – от проверки на драгере и медицинского освидетельствования Ершов отказался.

Отметим, что Ершов занимал должность заместителя начальника Департамента ГАИ, а в 2015 году около месяца руководил ведомством.

Ранее сообщалось, что близкие члены семьи Ершова ездили на дорогих элитных автомобилях стоимостью около 100 тысяч долларов каждый, а за полгода посещали около десятка стран мира, где жили в пятизвездочных отелях. В 2015 году глава ГАИ скрыл свое имущество и отказывался обнародовать декларацию. В итоге Ершов подал в отставку после скандала из-за роскошной жизни его дочек.

Журналистка Наталья Седлецкая ранее сообщала, что чтобы избежать люстрации, Ершов получил статус участника АТО.