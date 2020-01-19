В Черниговской области полиция задержала чиновницу ОТГ, которая вымогала у предпринимателя 27 тысяч гривен

На Черниговщине полиция задержала за вымогательство и получение взятки руководительницу управления объединенной территориальной громады.

Об этом сообщили Департаменте специальных расследований.

За неприменение штрафных санкций к предпринимателю, нарушившему договор, чиновница требовала и получила 27 тысяч гривен взятки. К преступной деятельности она привлекла посредника, на чью банковскую карту перевели деньги.

Действия чиновницы расследуют в рамках уголовного производства, открытого по части 3 статьи 368 («Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что ранее в Николаеве суд отказался утверждать сделку прокуратуры с главой организации охотников, задержанным на взятке в ₴100 тысяч.