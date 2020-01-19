Чиновника Харьковского горсовета подозревают в растрате, которая обошлась бюджету в ₴2 миллиона

В Харькове заместитель директора Департамента строительства и дорожного хозяйства городского совета подозревается в том, что в 2017-2019 годы совершил растрату в пользу частной компании.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Чиновник своими незаконными действиями причинил материальный ущерб почти на 2 миллиона гривен. Компания выполняла работы по капитальному ремонту транспортных сооружений на проспекте Льва Ландау. Отходы от фрезерования асфальтобетонного покрытия списали, чем и нанесли ущерб.

Уголовное производство по данному факту открыли по частям 2-5 статьи 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в Черниговской области полиция задержала чиновницу ОТГ, которая вымогала у предпринимателя 27 тысяч гривен.