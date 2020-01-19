Украинские пограничники задержали автомобиль, на котором пытались незаконно провезти 85 килограммов красной икры

Украинские пограничники задержали автомобиль, на котором пытались незаконно провезти из Беларуси 85 килограммов лососевой икры.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

В 6 утра в пункт пропуска «Новые Яриловичи» из Беларуси прибыл микроавтобус «Mercedes». Для прохождения контроля водитель выбрал «зеленый коридор», чем засвидетельствовал, что не имеет предметов, обязательных к декларированию, или ограниченных к перемещению через границу. В автомобиле также находилась пассажирка – гражданка Украины. Во время углубленного осмотра автомобиля в личных вещах женщины обнаружили красную икру на сумму 102 тысячи гривен.

Напомним, что ранее в Ивано-Франковской области задержали самолет контрабандистов, которые переправляли сигареты в Евросоюз.