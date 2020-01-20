В Херсоне силовики проводят спецоперацию по устранению преступной группировки, связанной с убийством Гандзюк

В Херсоне 20 января СБУ и прокуратура начали обыски по делу о нападении на активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

«Начат ряд обысков с целью отыскать дополнительные доказательства в уголовном производстве по факту нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк», – уточнили в прокуратуре.

Кроме этого, в Херсоне и нескольких других населенных пунктах области проходит спецоперация с целью прекращения деятельности преступной группировки, которая совершала насилие и поджигала чужое имущество.

«Сообщили о подозрении руководителю преступной организации, бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов. Обвинительный акт относительно этого человека находится на рассмотрении районного суда Одессы с договоренностью о признании его вины в заранее не обещанном укрывательстве нападения на Екатерину Гандзюк», – добавили в прокуратуре.

Напомним, утром 31 июля 2018 года Гандзюк возле подъезда ее дома облили серной кислотой. Женщина получила серьезные ожоги и была на самолете санитарной авиации доставлена в Киев. Позже Гандзюк прокомментировала нападение. 4 ноября в больнице Киева она скончалась.

Сразу после нападения полиция Херсонской области открыло производство части 4 статьи 296 Уголовного кодекса - хулиганство. После получения диагноза от медиков квалификацию дела изменили на часть 2 статьи 121 Уголовного кодекса - умышленное тяжкое телесное повреждение. После того как стало известно вещество, которым облили Гандзюк, квалификацию поменяли снова - на покушение на убийство (статья 15, пункт 4 часть 2 статья 115 УК).

Следствие подозревает в совершении нападения на херсонскую активистку пятерых бывших участников АТО. Это – Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.

Отметим, что 3 августа Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследованием покушения будет заниматься Центральный аппарат Службы безопасности Украины.

В организации преступления обвиняется Торбин. Всем пятерым подозреваемым суд избрал меру пресечения: четверо взяты под стражу, один находится под круглосуточным домашним арестом.

Позже суд арестовал подозреваемого в причастности к заказу нападения на управделами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк Игоря Павловского.

4 декабря Генпрокурор Луценко заявил, что в деле по убийству Гандзюк появился еще один подозреваемый, но он выехал из Украины.

Также ранее Мангер снова обвинил генерала СБУ Доценко в давлении – он просит передать дело в ГБР и готов пройти полиграф.

27 марта разыскиваемый по делу об убийстве Гандзюк заявил, что замглавы Херсонской ОГА просил его как-то наказать чиновницу. 28 марта в Херсоне активисты, требующие расследовать убийство Гандзюк, забросали петардами дома Рищука и Мангера.