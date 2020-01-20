Скандального экс-нардепа Микитася сняли с рейса при попытке вылететь из Украины, - Лещенко

Бывшего народного депутата Максима Микитася сняли с рейса, когда он пытался вылететь из Украины.

Об этом сообщает экс-нардеп, журналист Сергей Лещенко на своем Telegram-канале.

«При попытке вылета из Украины снят с рейса народный депутат 8 созыва Максим Микитась», - написал Лещенко.

Других подробностей Лещенко не сообщил.

Микитася подозревают в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более 81 миллиона гривен. 22 октября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда арестовала Максима Микитася до 14 ноября и увеличила залог в качестве альтернативы от 5,5 до 80 миллионов гривен. По словам прокурора, в материалах дела есть несколько разговоров Микитася с разными людьми о возможности убийства свидетеля и одного из подозреваемых.