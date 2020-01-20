В Николаеве суд арестовал последнего подозреваемого из «банды Осетра» по делу о вымогательстве – его на поруки хотел забрать владелец рынка

Центральный районный суд Николаева 20 января арестовал с залогом в 600 тысяч гривен подозреваемого в вымогательстве Мамеда Рзаева.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 11 января года полиция задержала пятеро николаевцев во главе с криминальным авторитетом по прозвищу «Осетр» за вымогательство у предпринимателя 660 тысяч гривен несуществующего долга. Задержание произошло после передачи первой части денег в размере 250 тысяч гривен. Его также связывали с хищением топлива с поездов. 13 января суда арестовал Вячеслава Остерова, а на следующий день других подозреваемых в этом производстве.

Отметим, что гражданину Азербайджана Рзаеву избирали меру самому последнему, поскольку он заявил о необходимости привлечь переводчика на азербайджанский язык – рассмотрение ходатайства растянулось на несколько дней из-за перевода документа, ознакомлением подозреваемого с делом, а также один раз переводчик не смог присутствовать на заседании.

Прокурор в заседании просил применить к Рзаеву меру пресечения в виде содержания под стражей, поскольку, по его мнению, более мягкая мера пресечения не сможет обеспечить надлежащее процессуальное поведение фигуранта.

Также прокурор акцентировал внимание на том, что Мамед Рзаев также общался с потерпевшим относительно возвращения денег. Изначально в документе было указано имя Махмуд, но как пояснил прокурор на тот момент анкетные данные подозреваемого не были точно установлены, а сейчас в него внесли правку, что зафиксировали именно общение Мамеда Рзаева и других подозреваемым с потерпевшим в декабре 2019 года в заведении «Шале».

Защитники Рзаева отмечали, что озвученные прокурором риски скрываться от следствия, влиять на свидетелей или потерпевшего, совершить новое преступление не доказаны, а само подозрение они считают необоснованным. Адвокаты акцентировали внимание, что их подзащитный уже не является задержанным, но все равно несколько раз являлся в суд, а не скрылся от следствия. Также они говорили о его позитивной характеристике, что он является сооснователем в Николаеве общественной организации «Союз азербайджанской молодежи Украины Николаевского области».

Сам Рзаев пояснил суду, что знаком хорошо только с одним из подозреваемых Валентином Пигием, с которым дружит около семи лет. Он рассказал, что когда их задерживали, то он вместе с Пигием и с Вячеславом Осетровым находились в салоне автомобиля возле ресторана «Вареники». Рзаев также говорил, что у Осетрова и потерпевшего были какие-то отношения по бизнесу, а именно ремонт асфальтного покрытия и поставки топлива, но он подробно в это не вникал. В то же время подозреваемый не мог четко сказать был ли он на встрече других фигурантов с потерпевшим в «Шале» в декабре прошлого года.

Кроме того, в суд поступило заявление владельца николаевского рынка «Юлиана-Сервис» Алладина Магеррамова. Он как глава николаевской областной организации Конгресса азербайджанцев в Украине пожелал взять Мамеда Рзаева на свои поруки.

Также один из адвокатов поставил под сомнения позицию государственного обвинения.

Он предоставил суду показания одной из сотрудниц ресторана «Вареники», где при передаче денег от потерпевшего задержали Антона Василюка. По словам девушки, Василюк пил кофе, а потом, после того как рассчитался, в зал ворвались сотрудники полиции. По ее словам, подозреваемого начали задерживать и в этот момент в помещении пролетел пакет, в котором находились имитационные деньги.

Еще адвокат рассказал, что при некоторых встречах также якобы присутствовал Василюк, хотя он в это время находился в Германии, о чем свидетельствуют отметки в его паспорте.

В итоге судья Сергей Медюк частично удовлетворил ходатайство о избрании меры пресечения подозреваемому Рзаеву, арестовав его на два месяца и назначив залог в размере 600 тысяч гривен.