В Днепропетровской области мужчина изнасиловал и задушил дочь сожительницы – его приговорили к пожизненному заключению

В Днепропетровской области приговорили к пожизненному заключению мужчину, который ещё в феврале 2011 года изнасиловал 8-летнюю дочь сожительницы, задушил и выбросил тело.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Днепропетровской области.

Тогда, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он изнасиловал 8-летнюю дочь сожительницы. Так как девочка пыталась сопротивляться, мужчина задушил её. Позже они вместе с матерью девочки поместили тело в тканевый мешок и выбросили в мусорный контейнер возле жилых домов.

В ходе досудебного расследования следователи установили, что обвиняемый вместе с сожительницей в течение 2010 года неоднократно вели фото- и видеосъемку порнографического характера для дальнейшего распространения через ММС-сообщения разным абонентам.

Приговором районного суда мужчину признали виновным в совершении указанных преступлений и назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы. Он не согласился с таким решением суда и подал апелляционную жалобу, которую в дальнейшем оставили без удовлетворения.

Его сожительница также оказалась на скамье подсудимых за совершение уголовных преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 301, частью 1 статьи 396 Уголовного кодекса Украины («Изготовление и распространение порнографических предметов, сокрытие преступления»). Кроме того, женщина обвиняется в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком (статья 166 Уголовного кодекса Украины), ведь должным образом не реагировала на систематическое насилие над девочкой.

Суд назначил горе-матери наказание в виде 5 лет лишения свободы. Однако с применением части 5 статьи 72 Уголовного кодекса Украины, из расчета один день предварительного заключения — за два дня лишения свободы, женщину освободили от наказания, так как она уже отбыла должный срок.

Ранее сообщалось, что житель Харьковщины изнасиловал свою падчерицу и её бабушку – его приговорили к 13 годам тюрьмы.