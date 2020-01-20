В прокуратуре рассказали о результатах масштабной спецоперации в Херсоне: проведено более 30 обысков и объявлено 9 подозрений

В ходе спецоперации в Херсоне 9 лицам сообщили о подозрении, а также на основании постановлений следственных судей провели более 30 обысков.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

В прокуратуре сообщили о проведении масштабной спецоперации в Херсоне с целью прекращения деятельности преступной организации.

«Прокуроры Офиса Генерального прокурора совместно со следователями органов Службы безопасности Украины и при поддержке подразделений Национальной полиции 20 января 2020 провели спецоперацию с целью прекращения деятельности преступной организации, которая совершала в Херсонской области насильственные действия в отношении граждан и поджоги их имущества с целью запугивания и прекращения общественной деятельности», - говорится в сообщении.

Кроме того, также были проведены обыски с целью отыскания дополнительных доказательств в уголовном производстве по факту нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк.

Также во время спецоперации задержали экс-помощника нардепа. Ранее сообщалось о том, что бывшему помощнику объявили подозрение и он также проходит по делу убийства Екатерины Гандзюк. Скорее от всего, речь идет об Игоре Павловском, бывшем помощнике нардепа Николая Паламарчука.

«В частности сообщено о подозрении руководителю преступной организации, бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов. Он задержан в порядке статьи 208 УПК Украины», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсоне силовики проводят спецоперацию по устранению преступной группировки, связанной с убийством Гандзюк.