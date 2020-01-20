СБУ задержала бывшего помощника нардепа, обвиняемого в убийстве Гандзюк

СБУ задержала бывшего помощника нардепа по подозрению в руководстве преступной организацией. Он проходит как обвиняемый по делу Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Отметим, что речь идет об Игоре Павловском, который был помощником экс-нардепа Николая Паламарчука.

«Сотрудники СБУ установили, что лица, которые подозреваются в нападении на Гандзюк, причастны и к совершению других тяжких преступлений. Поэтому обыски проводятся для получения дополнительных доказательств. А руководителю преступной организации, бывшему помощнику народного депутата Украины предыдущих созывов, сообщили о подозрении, он задержан», - сообщили в СБУ.

- Расследование дела об убийстве Екатерины Гандзюк – резонансное для общества, вызов для СБУ и очень важный маркер изменения в работе системы лично для меня. Это трагическое событие в истории нашей страны и огромное человеческое горе. Мы прилагаем максимум усилий для того, чтобы не только исполнители, но и заказчики были привлечены к ответственности в ближайшее время, - заявил глава СБУ Иван Баканов.

Также СБУ провела обыски у председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, бывшего председателя Херсонской ОГА Андрея Гордеева, его экс-заместителя Евгения Рищука.

«Украинская правда» сообщает, что под отработки силовиков попали члены преступной группировки «Москала», участник которой Алексей Левин (Москаленко) длительное время находится в международном розыске как организатор нападения на Екатерину Гандзюк.

Ранее Алексея Левина осудили в Николаеве за организацию заказных убийств – в 2014 году его и его отца, Алексея Москаленко (старшего) приговорили к 12 годам лишения свободы. Позже, как и организатора группировки Владимира Шпинду, апелляционный суд Николаевской области выпустил Алексея Левина (Москаленко) по так называемому «закону Савченко».

Напомним, что пятеро обвиняемых в совершении покушения на Екатерину Гандзюк признали свою вину и пошли на сделку о признании виновности с прокурором, по которой стороны согласились на наказание в виде от 3 до 6,5 лет лишения свободы.