Суд отправил в психбольницу бывшего военнослужащего, который угрожал взорвать мост в Киеве

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Днепровский районный суд столицы удовлетворил ходатайство прокуратуры Киева об изменении меры пресечения подозреваемому в «минировании» моста Метро с содержания под стражей на госпитализацию в психиатрическую больницу.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской прокуратуры.

Указанное решение суд принял на заседании 20 января 2020 года.

«Согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, мужчина на момент совершения уголовного преступления по своему психическому состоянию не мог осознавать свои действия и руководить ими. По заключению врачей, в настоящее время психическое состояние последнего не изменился, в связи с чем он требует применения принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи с усиленным наблюдением», - говорится в сообщении.

Как известно, 18 сентября в Киеве бывший военный угрожал взорвать мост Метро – его задержали во время спецоперации.

Роман Свиридов

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