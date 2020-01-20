На Киевщине полицейские остановили автомобиль с застреленным ветераном АТО в салоне

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В поселке Иванков Киевской области патрульные остановили автомобиль УАЗ, в салоне которого оказалось тело 47-летнего мужчины.

Об этом сообщили в областном управлении Национальной полиции.

На теле мужчины были замечены огнестрельные ранения. Водитель машины признался, что он застрелил своего товарища.

Оказалось, что в тот день двое мужчин, которые ранее воевали на Донбассе, распивали алкогольные напитки. В автомобиле между товарищами возник конфликт, в результате которого водитель выстрелил из охотничьего ружья в сторону пассажира на заднем сидении.

Сам задержанный настаивает, что когда его остановили патрульные, он как раз собирался ехать в полицию.

Напомним, в Киеве неизвестные забили до смерти ветерана АТО.

Роман Свиридов

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