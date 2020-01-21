В Харькове подполковника полиции задержали за вымогательство взятки у бизнесмена

В Харькове ГБР и сотрудники внутренней безопасности Нацполиции задержали 43-летнего подполковника из Киевского отдела полиции, который подозревается во взяточничестве.

Об этом сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции.

Старший оперуполномоченный вымогал у частного предпринимателя 1,5 тысячи долларов. В ответ он обещал не передавать в следственное подразделение полиции материалы, что бизнесмен якобы самовольно захватил земельный участок. После этого бизнесмен обратился к сотрудникам внутренней безопасности Нацполиции.

Полицейского-взяточника задержали сразу после получения им денег. Сейчас начато уголовное производство по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины («Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом соединенное с вымогательством»). Полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что ранее Нацполиция в Николаеве задержала группировку «Осетра» за вымогательство более полумиллиона гривен.