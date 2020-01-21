Четверо пассажиров поезда «Киев - Ивано-Франковск» избили проводника за просьбу не курить в тамбуре

В ночь на понедельник, 20 января, группа молодых людей избила проводника поезда «Киев-Ивано-Франковск» после того, как он сделал им замечание не курить в тамбуре.
Об этом сообщили в пресс-центре «Укрзалізниці».
«Проводнику поезда №43 Киев-Ивано-Франковск нанесли телесные повреждения четверо пассажиров. Они курили в тамбуре вагона, поэтому проводник сделал им по этому поводу замечание. В результате 50-летний железнодорожник получил ушибы лица», - говорится в сообщении.
На станции Львов начальник поезда вызвал по радиосвязи полицию и хулиганов задержали.
В «Укрзалізниці» отметили, что ведут переговоры с полицией по обеспечению сопровождения части пассажирских поездов.
Также гражданам напоминают, что курение в общественных местах, в том числе в вагонах поездов, запрещено согласно статьи 13 закона о мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения.
Напомним, как фанаты киевского «Динамо» разгромили вагон пригородного поезда – сорвали сидения и зажгли пиротехнику.