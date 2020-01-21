ФБР, после теракта на базе ВВС, выявило 21 саудовского пилота с антиамериканскими настроениями

Министерство юстиции и ФБР предоставило новые подробности о стрельбе, произошедшей в прошлом месяце на военно-воздушной станции Пенсакола, в результате которой три американских моряка погибли, а восемь других получили ранения.

Об этом сообщает Федеральное Бюро расследований США.

Генеральный прокурор Уильям Барр заявил, что нападение 6 декабря, совершенное военнослужащим Королевских военно-воздушных сил Саудовской Аравии, проходившим обучение на военной базе во Флориде, было «актом терроризма», мотивированным «идеологией джихада». Барр сказал, что Мохаммед Саид Альшамрани посетил Мемориал 11 сентября в Нью-Йорке в прошлом году и 11 сентября прошлого года разместил в социальных сетях сообщение «начался обратный отсчет».

Заместитель директора ФБР Дэвид Боудич назвал расследование «невероятно сложным», в котором участвовали сотни сотрудников ФБР, включая полевое отделение в Джексонвилле, а также десятки партнерских учреждений и организаций. ФБР провело более 500 интервью и собрало более 42 терабайт цифровых носителей в попытке установить, действовал ли «Альшамрани» в одиночку.

- До сих пор мы не обнаружили никаких веских доказательств того, что стрелок действовал с какими-либо соучастниками или что его вдохновляла какая-то конкретная группа, - сказал Боудич.

Посты стрелка в социальных сетях свидетельствуют о том, что он питал антиамериканские военные и антиизраильские настроения.

Стрельба продолжалась около 15 минут, а военно-морские силы безопасности вмешались примерно через восемь минут после первых выстрелов. Альшамрани был убит сотрудниками правоохранительных органов, которые отправились на место происшествия, где ФБР обнаружило законно приобретенный полуавтоматический пистолет, несколько магазинов для патронов и около 180 патронов.

Генеральный прокурор Барр выделил несколько человек за их героизм во время нападения, в том числе двух невооруженных морских пехотинцев США, которые противостояли стрелку и позже оказали медицинскую помощь стрелявшему, а также летчика военно-морского флота, в которого стреляли пять раз, но он все еще защищал своего сослуживца от выстрела.

Барр также выразил признательность Королевству Саудовская Аравия за поддержку расследования, в ходе которого не было обнаружено никаких доказательств того, что другие стажеры Королевских военно-воздушных сил Саудовской Аравии и Королевских военно-морских сил знали об этом нападении до его совершения. Но следователи обнаружили, что 17 из стажеров из Саудовской Аравии во Флориде имели социальные сети, содержащие джихадистские или антиамериканские материалы, а 15 (включая некоторых из 17) имели контакт с детской порнографией. Эти выводы привели к тому, что Саудовская Аравия исключила 21 студента из программы обучения в США.

Барр заявил, что федеральные прокуроры рассматривают отдельные дела.