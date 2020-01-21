В Николаеве возле остановки нашли тело дворника – полиция разыскивает его убийцу

Ранним утром во вторник, 21 января, в Ингульском районе Николаева неизвестный до смерти забил дворника.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Около 4:50 в полицию поступило сообщение от граждан, что возле остановки общественного транспорта по проспекту Богоявленскому они обнаружили тело мужчины с внешними признаками насильственной смерти.

Для установления причины смерти тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Личность потерпевшего полицейские сразу установили, им оказался 61-летний местный житель, который работал дворником прилегающей к торговым павильонам местного рынка территории.

Сведения по данному факту следователи Ингульского отдела полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 115 Уголовного Кодекса Украины «Умышленное убийство».

Обстоятельства преступления, а также причастные к убийству лица устанавливаются.

«Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые владеют информацией, полезной для следствия, сообщить ее в Ингульский отдел полиции по адресу: г. Николаев, ул. 12-я Продольная, 42 А или по телефонам (0512) 64-95-99, 53-18-53, 102», - говорится в сообщении.

Как известно, ночью 5 декабря между домами №70 и №72 по проспекту Мира нашли тело убитого мужчины. 10 декабря задержали парня, подозреваемого в этом преступлении.

В полиции сообщали, что подозреваемый вместе со своим товарищем на вокзале заметили бездомного и решили вывести его на улицу. Там между подозреваемым и бездомным возникла ссора. В ходе выяснения отношений 20-летний злоумышленник достал нож и несколько раз ударил потерпевшего. Поняв, что натворил, парень вызвал «скорую помощь» и сообщил, что якобы они нашли уже окровавленного мужчину.

Действия подозреваемого квалифицировали по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего»). 12 декабря Ленинский районный суд Николаева отказался арестовать подозреваемого и отправил его под круглосуточный домашний арест. Апелляционный суд все же изменил меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей.