В Германии осудили фейкового врача, который убеждал женщин, чтобы они били себя электрическим током

В Германии мужчину, который выдавал себя за врача и проводил женщинам «терапию электричеством», приговорили к 11 годам лишения свободы. Его осудили за 13 случаев по обвинению в покушении на убийство.

Об этом сообщает «Лига.net» со ссылкой на BBC.

Через онлайн-чаты мужчина убеждал женщин бить себя током, утверждая, что он проводит исследования по болевой терапии. Они конструировали самодельные устройства и привязывали себя к стулу, а после подавался ток. Также обвиняемый говорил женщинам размещать металлические предметы около висков, из-за чего их мозг подвергался воздействию электрического тока. В некоторых случаях преступник платил пострадавшим по несколько тысяч евро.

Фейковый «врач» записывал все происходящие на видео. Прокуратура утверждает, что свои действия он мотивировал сексуальным фетишем. Он будет отбывать приговор в психиатрической клинике.

Напомним, что ранее николаевец встретил бывшую сожительницу и на сутки закрыл в своей квартире – он неоднократно бил и насиловал женщину.