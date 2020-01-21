В Киеве проводят массовые обыски в известной сети магазинов – под видом конфиската продавали фальсификат

В Киеве сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в магазинах известной торговой сети из-за продажи фальсификата.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Как сообщается, обыски проходят на основании постановления следственного судьи Голосеевского районного суда города Киева.

«Во вторник, 21 января 2020 года, на основании постановления следственного судьи Голосеевского районного суда г. Киева сотрудниками СУ ГУНП в Киеве под процессуальным руководством прокуратуры города Киева и оперативного сопровождения ГУ ГФС в Киеве проводятся обыски в сети магазинов, расположенных на территории столицы», - говорится в сообщении.

По версии следствия, через указанную торговую сеть осуществляется незаконное хранение и сбыт фальсифицированных товаров (одежда, обувь, сумки), маркированных известными мировыми брендами.

«Кроме того, наличие и реализация фальсифицированной продукции, которая официально не ввозилась в Украину, может свидетельствовать о ее контрафактном изготовлении в Украине или ввоз в Украину с сокрытием от таможенного контроля либо вообще вне его, то есть без уплаты соответствующих платежей в государственный бюджет Украины», - отмечается в сообщении.

Обыски проводятся по 17 адресам магазинов в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 229 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара, что нанесло материальный ущерб в особо крупном размере).

Напомним, в Украину под видом турецкой одежды ввезли брендовые вещи на сумму более ₴64 миллионов.