Полиция задержала подозреваемого в убийстве дворника возле николаевского автовокзала – он забил его палкой из-за личного конфликта

Полицейские 21 января задержали подозреваемого в убийстве дворника в Ингульском районе Николаева.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, ранним утром 21 января неизвестный до смерти забил дворника. Около 4:50 в полицию поступило сообщение от граждан, что возле остановки общественного транспорта по проспекту Богоявленскому они обнаружили тело мужчины с внешними признаками насильственной смерти.

Злоумышленником оказался 53-летний николаевец, который работал в пункте приема стеклотары неподалеку междугородного автовокзала. В ходе расследования стало известно, что смертельные телесные повреждения злоумышленник нанес потерпевшему из-за давнего личного конфликта.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Ингульского отдела полиции совместно с оперативниками Управления уголовного розыска во главе с руководителем Максимом Варавой.

Сотрудники полиции установили личность злоумышленника, место его нахождения и задержали мужчину. Сейчас 53-летнего местного жителя следователи задержали в порядке статьи 208 Уголовного Процессуального Кодекса Украины.

По словам задержанного, он палкой избил знакомого из-за длительного конфликта.

Продолжается расследование уголовного производства, начатого по части 1 статьи 115 Уголовного Кодекса Украины («Умышленное убийство»). За содеянное мужчине грозит до 15 лет заключения.

Напомним, как ночью 5 декабря между домами №70 и №72 по проспекту Мира нашли тело убитого мужчины. 10 декабря задержали парня, подозреваемого в этом преступлении.

В полиции сообщали, что подозреваемый вместе со своим товарищем на вокзале заметили бездомного и решили вывести его на улицу. Там между подозреваемым и бездомным возникла ссора. В ходе выяснения отношений 20-летний злоумышленник достал нож и несколько раз ударил потерпевшего. Поняв, что натворил, парень вызвал «скорую помощь» и сообщил, что якобы они нашли уже окровавленного мужчину.

Действия подозреваемого квалифицировали по части 2 статьи 121 Уголовного кодекса Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего»). 12 декабря Ленинский районный суд Николаева отказался арестовать подозреваемого и отправил его под круглосуточный домашний арест. Апелляционный суд все же изменил меру пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей.