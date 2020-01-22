На Николаевщине работник почты заказал на чужое имя ноутбук, а после получения посылки «обменял» на пачку бумаги

В Николаевской области работник «Новой почты» заказал в интернет-магазине на чужое имя ноутбук, а когда посылка пришла к нему на работу, то он заменил ее на пачку бумаги и «вернул» продавцу. За это его наказали штрафом в 805 гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Вознесенского горрайонного суда Николаевской области.

Согласно приговору, в начале февраля 2018 года в обвиняемого, которые занимал должность специалиста-оператора в ООО «Новая Почта», возник умысел на незаконное завладение чужим имуществом путем обмана. На электронном ресурсе он заказал ноутбук «Lenovo Legion Y 720», но при этом представился другим лицом.

После этого, между обвиняемым и продавцом была осуществлена ​​договоренность о продаже ноутбука за 44 тысячи 468 гривен. В дальнейшем продавец отправил ноутбук в Южноукраинское отделение №3 ООО «Новая Почта».

После этого обвиняемый, находясь на своем рабочем месте, имея доступ к складскому помещению, открыл посылку, из которой достал ноутбук марки «Lenovo Legion Y 720» и заменил его одной упаковкой бумаги формата А4. После указанных действий, Е. упаковал посылку так, чтобы не было заметно, что ее открывали, тем самым нанес материальный ущерб «Новой Почте» на общую сумму 44 тысячи 468 гривен.

Во время судебного разбирательства, обвиняемый признал себя виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 190 УК Украины («Мошенничество»). Он подтвердил установленные обстоятельства и рассказал, что после продал ноутбук после хищения.

В итоге Е. был признан виновным в совершении инкриминируемого преступления. Ему назначили наказание в виде 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 850 гривен. Также с него взыскали в пользу «Новой почты» причиненный преступлением имущественный ущерб в сумме 44 тысячи 468 гривен.

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