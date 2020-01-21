Печерский суд Киева арестовал Павловского, обвиняемого по делу Гандзюк

Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения для фигуранта дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игоря Павловского.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Как отметил председательствующий судья, ходатайство удовлетворили частично.

«Мера пресечения в виде содержания под стражей с 21 января до 4 марта 2020 года», - заявил судья.

Прокуратура просила избрать Игорю Павловскому меру пресечения в виде ареста на 65 суток без возможности внесения залога. Представитель стороны обвинения отметил, что Павловский «может скрываться от органов досудебного расследования и препятствовать уголовному расследованию, незаконно влиять на потерпевших, свидетелей и других подозреваемых».

Отметим, вчера Павловский был задержан в ходе спецоперации в Херсоне. Правоохранительные органы провели обыски в Херсоне для прекращения деятельности преступной организации. Павловский проходит по делу Гандзюк как подозреваемый в организации убийства. Исполнители уже получили приговор. Сегодня еще существует один подозреваемый в заказе убийства активистки - председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер.