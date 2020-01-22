На Николаевщине задержали похитителя велосипедов – он уже был под судом, но все равно пошел на преступление

В Новой Одессе полиция задержала вора, который похитил велосипед у социальной работницы, приехавшей к своей подопечной домой.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Оставив велосипед на улице, соцработница вошла в дом пенсионерки, а когда через некоторое время вернулась, увидела, как на нем уехал неизвестный мужчина. Попытки его догнать были напрасными.

Женщина предоставила полиции приметы грабителя и направление, куда тот поехал на ее велосипеде. Оперативники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого – 29-летнего местного жителя.

Задержанный уже является фигурантом уголовных производств по двум эпизодам краж велосипедов, совершенных летом прошлого года. Эти материалы рассматриваются в суде. Кроме того, он пробрался в квартиру местных жителей и украл их спортивную обувь.

Напомним, что ранее в Николаевской области угонщика велосипедов посадили в тюрьму на четыре года.