Жители Николаевщины отдали мошенникам 330 тысяч гривен

Жители Николаевской области отдали мошенникам 330 тысяч гривен за «решение вопроса» о непривлечении родственников к уголовной ответственности, в аферах с куплей-продажей товаров и банковскими карточками.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Кроме того, в одном из случаев 80-летнюю пенсионерку обманули при обмене «старых купюр на новые». По ее словам, около 11:30 к ней домой пришли две женщины, которые представились работницами пенсионного фонда и под предлогом обмена денег завладели 50 тысячами гривен.

Еще один пенсионер поверил неизвестному, который пришел в его квартиру с просьбой обменять гривны на иностранную валюту. Ничего не подозревая, мужчина отдал преступнику 70 тысяч гривен сбережений, получив взамен сувенирные купюры.

Напомним, что ранее аферисты выдали себя за полицейских и отобрали у николаевских пенсионеров 131 тысячу гривен.