В Николаеве задержали наркоторговцев – группировку прикрывал патрульный полицейский

В Николаеве задержали преступную группу, которая производила и продавала амфетамин. В состав ОПГ входил патрульный полицейский.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

В группировку входили полицейский и три гражданских лица. Установлено, что патрульный полицейский совместно с тремя гражданскими лицами наладил сбыт психотропного вещества - амфетамина.

Организовал преступную группу 35 летний житель Николаева, который вместе еще с двумя 28-летними местными жителями в одном из гаражей в Николаеве изготавливали амфетамин.

Изготовленное вещество злоумышленники распространяли среди близкого окружения. Цена за 1 грамм вещества составляла 500 гривен.

В свою очередь, полицейский осуществлял «прикрытие» противоправной деятельности членов группы.

Сотрудниками Департамента внутренней безопасности и следователями Госбюро расследований проведено 11 обысков по месту жительства злоумышленников, в ходе который изъято более 20 грамм амфетамина, значительное количество оружия и боеприпасов.

Сейчас в порядке статьи 208 УПК Украины задержан один из фигурантов дела, по месту жительства других фигурантов проводятся обыски.

Досудебное расследование по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины продолжается, проводятся неотложные следственные действия.

Напомним, как в Черновцах следователь полиции покупал в интернете наркотики и предлагал ранее судимым распространять «закладки».