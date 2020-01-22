Киевский суд приговорил крымского судью к 12 годам лишения свободы за госизмену

Святошинский районный суд Киева приговорил к 12 годам лишения свободы судью Красногвардейского районного суда АР Крым, по обвинению за государственную измену.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора.

«В ходе судебного разбирательства установлено, что гражданин Украины - судья указанного суда в марте – ноябре 2014 г. обеспечивал становление и укрепление оккупационной власти РФ путем непосредственного участия в образовании и функционировании незаконно созданных российских оккупационных органов на временно оккупированной территории полуострова Крым», - сказано в сообщении.

Обвиняемый, занимая должность судьи, выполнял функции представителя оккупационной судебной власти государства-агрессора с целью недопущения контроля украинской власти на территории Крыма.

Суд рассмотрел дело в порядке специального судебного производства и признал судью виновным по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

В Офисе генпрокурора также отметили, что всего в ходе судебного разбирательства находятся более 100 уголовных производств по фактам госизмены судей.

Напомним, киевский суд заочно приговорил к 14 годам тюрьмы бывшего крымского депутата за пособничество оккупантам.