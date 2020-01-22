Полиция за сутки закрыла еще 13 игорных заведений – в том числе два в Николаеве

В течение 21 января полицейские пресекли деятельность 13 интерактивных клубов в областных центра Украины, в том числе и в Николаеве.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции.

Полицейские закрыли два игорных заведения в Николаеве, четыре – в Харькове и семь – в Днепре. Кроме того, в Днепре был выявлен еще один зал с игровыми автоматами, который замаскировался за вывеской «зоотовары».

Из подпольных заведений работники полиции изъяли 82 единицы игрового оборудования: 68 единиц компьютерной техники и 14 игровых автоматов. Стоимость изъятого имущества составляет полмиллиона гривен.

Напомним, в ночь с 19 на 20 декабря по всей Украине по поручению Кабинета Министров началась масштабная операция по закрытию игорных заведений.

Как известно, Кабинет Министров Украины в пятницу, 20 декабря, на внеочередном заседании исключил возможное распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей и начал массовую борьбу с незаконным игорным бизнесом. В свою очередь, Аваков потребовал от Нацполиции, чтобы до вечера все залы игровых автоматов были закрыты.