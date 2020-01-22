Николаевский патрульный, которого с подельниками задержали за наркоторговлю, продавал амфетамин полицейским, – ГБР

Задержанный за распространение наркотиков в Николаеве патрульный распространял амфетамин и среди своих коллег по службе.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Как известно, в Николаеве следователи ГБР, сотрудники ДВБ Нацполиции и СБУ задержали группу, которая производила и продавала амфетамин.

Один из них оказался сотрудником патрульной полиции, который обеспечивал «прикрытие» для изготовителей наркотиков.

«Кроме того, патрульный покупал психотропное вещество для собственного употребления и дальнейшего распространения среди своего окружения, в том числе сотрудников полиции», – подчеркнули в ГБР.

Напомним, как в Черновцах следователь полиции покупал в интернете наркотики и предлагал ранее судимым распространять «закладки».