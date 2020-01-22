Госбюро расследований открыло уголовное производство относительно зампрокурора Николаевщины Божило

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту превышения служебными полномочиями заместителем прокурора Николаевской области Степаном Божило.

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Владимир Тимошин.

«Государственным бюро расследований открыто и начато уголовное производство по ч. 1 ст. 365 УК Украины, то есть по факту превышения должностными лицами прокуратуры Николаевской области, а именно С.Б.Божило. Факты злоупотреблений были обнародованы во время пресс-конференции 26.11.2019 в отношении ООО «Конкордпласт 2000», – написал он.

Как известно, николаевские адвокаты Владимир Тимошин и Василий Калаянов рассказали о причастности зампрокурора Николаевской области Степана Божило к захвату завода металлопластиковых конструкций «Конкордпласт 2000».

Тогда же адвокат Анна Басаргина заявила, что заместитель прокурора Николаевской области Степан Божило склонял ее помочь в деле о захвате завода металлопластиковых конструкций «Конкордпласт 2000». В частности она заявила, что Божило рассказал ей о плане, в ходе которого ряд лиц готовили взрыв гранат на заводе, чтобы обвинить в этом директора фирмы Андрея Кривохижу, его адвоката Владимира Тимошина и бизнесмена Михаила Титова.

Несколько позже адвокат Владимир Тимошин опубликовал видео опроса мужчины, который заявил, что ему звонил соучредитель завода «Конкордпласт 2000» Владимир Приходько и предлагал организовать нападение на это предприятие, чтобы обвинить в этом Михаила Титова, а ответственность за это исполнители не понесут из-за содействия зампрокурора Николаевской области Степана Божило.

Кроме того Басаргина на пресс-конференции рассказала, что Божило предлагал ей спровоцировать дачу взятки судье Заводского райсуда Николаева Вадиму Гаврасиенко, чтобы таким образом повлиять на ее жену главу Центрального райсуда Николаева Галину Подзигун.

В свою очередь, заместитель прокурора Николаевской области Степан Божило опровергал все заявления адвокатов, которые обвиняют его в причастности к захвату предприятия «Конкордпласт-2000», и в том, что он был намерен подставить супруга судьи Центрального райсуда посредством дачи ему взятки.