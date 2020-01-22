При содействии экс-замминистра обороны из ведомства вывели 32 миллиона гривен, - СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила механизм присвоения бюджетных средств при исполнении государственного оборонного заказа в период с 2017 по 2019 годы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, в течение указанного времени владелец одного из черниговских коммерческих предприятий заключил два договора с Минобороны на общую сумму более 100 млн гривен. В рамках одного из контрактов должны были осуществляться поставки устройств для систем боевых вертолетов. При содействии бывших военных чиновников, среди которых был один из заместителей министра обороны, предприниматель существенно завысил стоимость продукции.

Часть перечисленных оборонному ведомству средств были обналичены посредством проведения фиктивных безналичных операций. «Теневые» средства впоследствии были присвоены участниками преступной сделки. По предварительным подсчетам сумма ущерба, нанесенного злоумышленниками государственному бюджету, составляет свыше 32 миллионов гривен

Следует отметить, что среди фигурантов данного дела есть действующий сотрудник Министерства обороны. По данному факту открыто уголовное производство по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, Госбюро расследований расследует уголовное производство относительно закупки крупной партии бронежилетов, которые простреливаются. По этому делу провели около 40 обысков, в том числе у советника экс-Президента Украины Юрия Бирюкова, а также у николаевца, генерала Дмитрия Марченко. ГПУ сообщила о подозрении в совершении преступления пятерым должностным лицам Министерства обороны - в том, что они закупили некачественных бронежилетов «Корсар МИД-1-4» на сумму около 100 миллионов гривен.

Кроме Марченко подозрения вручили еще двум выходцам из Николаевской области - первому заместителю Марченко Сергею Почтаренко и Михаилу Коморянскому, который также является подчиненным николаевского генерала.

11 ноября суд избрал Марченко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 76 миллионов гривен залога. 28 ноября Киевский апелляционный суд уменьшил залог Марченко до 20 миллионов гривен, за генерала залог внесли 17 декабря.

Ранее ГБР опубликовало аудиозапись, на которой Марченко признает, что для армии принимали бронежилеты, которые пробиваются. А Генпрокуратура разъяснила, какие обвинения выдвигают фигурантам дела, и изложила свои доказательства.