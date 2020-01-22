В Николаеве ночью неизвестные на стоянке подожгли автомобиль «Lexus»

В Николаеве ночью 22 января неизвестные подожгли автомобиль «Lexus», который находился на стоянке на пересечении улицы Строителей и проспекта Богоявленского.

Видео происшествия «Преступности.НЕТ» прислал очевидец.

Свидетель происшествия вызвал на место спасателей, которые прибыли в течение семи минут и оперативно ликвидировали пожар. Из-за того, что уже с самого начала пожара огонь охватил машину почти полностью, автомобиль был серьезно поврежден.

В Главном управлении ГСЧС в Николаевской области в комментарии «Преступности.НЕТ» уточнили, что пожар случился около 2 ночи. От огня спасли четыре автомобиля, которые находились недалеко от горящей машины.

Как стало известно «Преступности.НЕТ» из собственных источников в Ингульском отделе полиции, основной версией пожара считают поджог.

Напомним, что ранее в Николаеве неизвестные подожгли автомобиль тренера по смешанным единоборствам. Также ранее в Николаеве Борису Серафимову, известному в криминальных кругах, подложили бомбу во двор дома.