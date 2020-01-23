В Одессе за кражи в поездах задержали жителя Николаевщины

В Одессе полицейский задержали жителя Николаевской области, который совершал кражи имущества пассажиров и сотрудников «Укрзалізниці».

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Одесской области.

На перроне злоумышленник предложил пассажирке с малышом помощь и занес в вагон их багаж и коляска. А как только женщина отвлеклась, он незаметно похитил у нее сумку с документами, деньгами и мобильным телефоном.

На следующий день мужчина проник в вагон под видом провожающего и похитил из купе проводника ноутбук.

Сотрудники Приморского отдела полиции установили причастное к указанным преступлениям лицо и задержали правонарушителя. У 31-летнего мужчины изъяли похищенную сумку с документами, а гаджеты, по словам подозреваемого, он успел продать.

Задержанному следователи уже сообщили о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных части 2 статьи 185 («Кража») Уголовного кодекса Украины. На время досудебного расследования фигуранта взяли под стражу.