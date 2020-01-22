В Малайзии украинцу отменили смертный приговор и отпустили – он уже вернулся на родину

Украинцу Роману Золотареву, который был приговорен в Малайзии к смертной казни, отменили приговор.

Об этом сообщает украинский омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

По ее словам, Золотарева в апреле 2017 года согласился доставить, по просьбе незнакомых людей, чемодан с вещами из Бразилии в Лаос (Малайзия). В аэропорту города Куала-Лумпур он был задержан таможенными органами Малайзии. 29 марта 2019 года Высший суд города Ша-Алам приговорил Золотарева к смертной казни через повешение.

«Сразу после вынесения приговора ко мне обратился отец Романа с помощью - началась борьба за судьбу нашего гражданина. Были проведены телефонные разговоры с консулом Посольства Украины в Малайзии, подготовленные письма и обращения в соответствующие правозащитные институты Малайзии. Я также лично обращалась к председателю комиссии Малайзии по правам человека Тану Шри Разали Бину Исмалилу с просьбой содействовать освобождению украинского. Именно благодаря совместным усилиями Офиса омбудсмена и украинских дипломатов смертный приговор Роману Золотареву было отменено», - написала Денисова.

Украинский омбудсмен отметила, что Золотарев уже вернулся в Украину.

Напомним, ранее в Малайзии украинку приговорили к пожизненному заключению за контрабанду наркотиков.